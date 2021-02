Indonesische ambassadeur op bezoek bij DNA-voorzitter

Het versterken van de economische samenwerking tussen Suriname en Indonesië is de rode draad geweest tijdens een bespreking tussen de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), Marinus Bee en de Indonesische ambassadeur Julang Pujianto. De diplomaat heeft op woensdag 10 februari een kennismakingsbezoek gebracht aan de parlementsvoorzitter.

Suriname en Indonesië hebben een speciale relatie, die gebaseerd is op een gedeelde gemeenschappelijke geschiedenis als voormalige koloniën van Nederland. De historische banden tussen de landen gaan terug tot 1890 toen Indonesiërs, vooral Javanen, naar Suriname migreerden om op plantages te werken. Vijftien procent van de Surinaamse bevolking is van Javaanse afkomst, van wie velen zowel minister, parlementariër als voorzitter van DNA zijn geweest. Vanaf 1975 zijn er bilaterale betrekkingen tussen beide landen.

Suriname kan een strategische partner zijn en fungeren als poort en handelsknooppunt voor Indonesië om de Latijns-Amerikaanse markt te betreden. “De bijzondere historische- en culturele relatie tussen onze landen zal het bilaterale partnerschap in verschillende opzichten alleen maar versterken. We moeten elkaar opnieuw aansporen om de samenwerking te versterken die zich kan vertalen in concrete resultaten voor beide landen”, zegt Bee.

Indonesië heeft veel te bieden op het gebied van export van goederen en diensten. De Trade Expo Indonesia Virtual Exhibition (TEI-VE) is een van de grootste business-to-business-tentoonstellingen in Azië. Dit is een uitstekende locatie voor zakenmensen en investeerders, zegt de ambassadeur. De laatste expo werd virtueel gehouden vanwege COVID-19. De meeste bijeenkomsten zijn virtueel, wat tijd en kosten bespaart voor reizen en accommodatie.

Bee heeft de hoop uitgesproken dat vertegenwoordigers van Suriname in de toekomst de gelegenheid zullen krijgen om de expo te bezoeken.