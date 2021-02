Veroorzaker zwaar ongeval tijdens lockdown gevlucht na botsing

Bij een zwaar verkeersongeval woensdagavond tijdens de lockdown in Suriname, raakten twee voertuigen flink beschadigd. De veroorzaker van het ongeval, de bestuurder van het rode voertuig (foto/inzet), is na de botsing gevlucht.

Het ongeval vond rond 22.15u plaats op de hoek van de Agenoria- en de Nieuw Weergevondenweg. Het zwart gelakte voertuig reed over de Nieuw Weergevondenweg gaande in de richting van de Indira Gandhiweg. Het rood gelakte voertuig kwam vanuit de Agenoriaweg, zonder rekening te houden met het doorgaand verkeer op de kruising.

Het gevolg van deze actie was een zware aanrijding. De benadeelde klaagde van pijn en is met een ambulance naar de Spoedeisende Hulp afgevoerd voor medische behandeling. De veroorzaker is vooralsnog voortvluchtig.

De Surinaamse politie was er snel bij en heeft de zaak in onderzoek.