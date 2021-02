1 coronadode en 19 nieuwe gevallen in Suriname

In Suriname is de afgelopen 24 uur weer een coronadode gevallen. Ook zijn er 19 nieuwe gevallen aan het licht gekomen, na 107 keer testen.

Dat blijkt maandagavond 8 februari uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Het aantal personen in ziekenhuizen is het afgelopen etmaal afgenomen van 72 op zondag naar 63 op maandag. Ook zijn er 33 patiënten genezen in de afgelopen 24 uur.

Op woensdag 10 februari zal de bevolking middels een persconferentie geïnformeerd worden omtrent de nieuwe maatregelen die zullen gelden vanaf die woensdag.