American Airlines vliegt ingaande juli rechtstreeks naar Suriname

Een nieuwe mijlpaal voor de luchtvaartsector in Suriname. American Airlines vliegt ingaande juli 5 keer per week rechtstreeks vanuit Miami naar Paramaribo. De vluchten zullen uitgevoerd worden met een Airbus A319.

American Airlines heeft rechtstreekse vluchten vanuit Miami op twee internationale routes aangekondigd ingaande deze zomer. Een is Tel Aviv en de ander is Paramaribo. De vliegtmaatschappij versterkt hiermee haar positie nog meer in de Miami-hub.

Vanaf juli zal American Airlines ook de eerste en enige Amerikaanse luchtvaartmaatschappij zijn die non-stop vluchten aanbiedt naar Suriname. Als nieuwe bestemming voor de luchtvaartmaatschappij wordt Suriname het negende land dat in Zuid-Amerika wordt bediend.