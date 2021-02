CHS verslag resultaten verkiezingen 2020 aangeboden aan president

De aftredende voorzitter van het Centraal Hoofd Stembureau (CHS) Eugene Merkus, heeft gisteren de resultaten van de algemene vrije en geheime verkiezingen van 2020 in Suriname, aan president Chandrikapersad Santokhi aangeboden. De zittingstermijn van het CHS onder leiding van Merkus is per 31 januari 2021 verlopen.

Santokhi bedankte het aftredende CHS voor de werkzaamheden die het bureau in de afgelopen jaren heeft verricht met betrekking tot de verkiezingen. Het staatshoofd zei ook ingenomen te zijn met het feit, dat de nieuwe leden van het CHS nog de nodige begeleiding van hun voorgangers zullen krijgen. Het document is behalve als hard copy ook digitaal beschikbaar.

Na dit officieel moment werden in de Congreshal de nieuwe leden door de president beëdigd. Het CHS wordt vanaf gisteren geleid door Lilawatie Raghoebir. De leden van het CHS worden voor een periode van 6 jaar beëdigd.

Een belangrijke taak van het CHS is de registratie van politieke partijen die willen deelnemen aan de verkiezingen. Het CHS maakt ook de datum en wijze van kandidaatstelling bekend. Na de verkiezingen stelt het CHS de uitslag vast en maakt die ook bekend.