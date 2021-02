Jarige Romano Meriba (37) trakteert bij kindertehuizen

Romano Meriba, de omstreden pleegzoon van ex-president Bouterse, was op woensdag 3 februari jarig. In verband hiermee heeft hij schenkingen gedaan aan kindertehuizen in Suriname.

Dat blijkt uit beelden van de stichting ‘Ik durf, Wij durven‘. Meriba, die 37 jaar is geworden, nam versnaperingen mee voor de kinderen. Ook kregen medewerkers een stapel SRD’s, spullen voor de kinderen en cadeau’s zoals een mobiele telefoon uit handen van de jarige job.

Op de beelden is ook te zien dat een jongen, die op dezelfde jarig is, maar liefst 100 euro in z’n hand kreeg van Meriba.