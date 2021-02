VIDS: ‘Ambulanceboot niet meer gestationeerd in Kabalebo’

De ambulanceboot, die in oktober vorig jaar was afgestaan aan het Mungra Medisch Centrum (MMC) en in ressort Kabalebo was, is al ongeveer een maand in Nickerie. Bewoners van Apoera, Washabo en Section zien graag dat de boot weer spoedig gereed staat langs de rivier in hun omgeving. Hierdoor kunnen ernstig zieke mensen of personen die betrokken zijn bij een zwaar ongeval snel vervoerd worden naar Nickerie voor verdere medische hulp, meldt de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS).

“Ik houd mijn hart vast bij eventuele gevallen. De mensen worden nu vervoerd in een kleine houten of aluminium boot met alle gevolgen van dien, aangezien ze nabij de monding van de Corantijnrivier te maken krijgen met hoge golven”, zegt Carlo Lewis, dorpshoofd van Apoera in Kabalebo. Hij heeft vernomen dat de ambulanceboot voor reparatie is gebracht naar Nickerie.

De gemeenschap had onlangs te maken met twee acute gevallen. Bij het ene geval was een leerkracht gebeten door een slang en bij het andere betrof het de bejaarde vader van kapitein Lewis die ernstig ziek was. De mensen waren genoodzaakt om naar een boot te zoeken om Nickerie te bereiken. Een vaartuig met een 30 pk-buitenboordmotor kan de afstand tussen Apoera en Nickerie in 3,5 uren afleggen, terwijl de ambulanceboot, die is ingericht om zieke mensen te vervoeren, dat kan doen binnen twee uren.

Medisch-directeur Djoties Jaggernath van het MMC deelt mee dat de boot niet meer gestationeerd zal worden te Apoera, en nu Nickerie als standplaats heeft. Hij legt uit dat het medisch centrum ook is belast met de gezondheidszorg in de dorpen Tapoeripa (Nickerierivier), Konomerume (Donderkamp), Corneliskondre (beide dorpen aan de Wayamborivier) en Kalebaskreek (Coppenamerivier). De ambulanceboot die eerder te Apoera was, zal zowel voor deze dorpen en de gemeenschappen van Kabalebo ingezet worden. “Zodra de arts in deze gebieden aangeeft dat iemand naar Nickerie vervoerd moet worden, zal die persoon opgehaald worden”, zegt Jaggernath. De boot is momenteel wel uit de vaart. Het vaartuig had volgens de medisch-directeur wat schade opgelopen en dat wordt gerepareerd.

Josta Lewis, districtscommissaris van Kabalebo, wijst erop dat een ambulanceboot een lang gekoesterde wens is van de gemeenschap. Aangezien het vaartuig niet lang is gebleven te Apoera was de vreugde van korte duur. Ze heeft begrip voor het besluit van de leiding van het MMC, omdat ook de andere dorpen in onder andere het Wayambogebied een ambulanceboot nodig hebben. Ze gaat bedrijven, die actief zijn in Kabalebo, vragen om bij te dragen om een speciaal vaartuig te maken voor mensen in levensbedreigende situatie. “Wanneer het districtscommissariaat geld krijgt, zal het ook een deel aan het vervaardigen van de boot besteden”, zegt de dc.

Ze zegt dat het commissariaat de personen die met spoed getransporteerd moeten worden naar Nickerie niet in de steek laat. Er wordt volgens haar altijd een bijdrage geleverd en dat kan soms zijn in de vorm van brandstof.