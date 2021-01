Regering: ‘Beleid Achaibersing en Roemer werpt vruchten af’

Sinds het aantreden van de regering in juli 2020 voeren minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning en governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname wekelijks overleg. Deze coördinatie door de twee monetaire autoriteiten leidt tot grote eenheid van beleid van de Regering en de Centrale Bank. Zo is het al zeven maanden mogelijk salarissen en subsidies uit eigen middelen te betalen, zonder nieuwe leningen zegt de Surinaamse regering.

Wisselkoersen zijn sinds de aanpassing behoorlijk gestabiliseerd. En er is weer continue aanvoer van cash dollars, waardoor zakendoen vlotter kan. Verder is de garantie er dat er voldoende vreemde valuta zullen zijn voor de import van basisgoederen.

In het overleg tussen de minister en de governor komen ook andere zaken aan de orde, zoals verdere regulering van cambio’s en het geldverkeer. Niet alle problemen zijn direct opgelost, maar de voordelen van het beleid worden langzaam goed zichtbaar. Er komen verbeteringen in de economie en het vertrouwen groeit. In de afgelopen weken zijn de koersen dan ook aan het dalen.

Minister Achaibersing en governor Roemer onderstrepen dat bij de wederopbouw, en het stabiliseren van prijzen en koersen, alle spelers belangrijk zijn. Niet alleen de grote zoals banken en cambio’s, maar ook consumenten, winkeliers, kleine ondernemers en hosselaars.

Hoe beter wij prijzen en koersen stabiliseren, hoe sneller we samen uit de crisis komen.