President Santokhi wordt vandaag mogelijk genezen verklaard

Artsen zullen vandaag beslissen als president Chandrikapersad Santokhi uit isolatie mag. Als het staatshoofd van Suriname wel uit isolatie mag, betekend het dat hij genezen is verklaard van het coronavirus. Santokhi heeft vrijdagavond op Facebook een update gegeven over zijn gezondheid te samen met enkele trainende foto’s.

“Voel me steeds fitter en ben zelfs weer aan het trainen, zoals u ziet. Ik heb ook de routine meting gedaan en alles is binnen de normen. De artsen zijn tot nog toe tevreden, maar uiteindelijk zullen zij morgen na een grondig onderzoek, beslissen of ik wel of niet uit isolatie mag”, aldus het staatshoofd.

De Surinaamse president heeft verder de samenleving gevraagd om rekening te houden met de weekend total lockdown. “Houd u zich aan de maatregelen en laten we elkaar beschermen, want de gezondheidszorg kan het niet meer aan. Samen kunnen we ervoor zorgen dat zij niet nodeloos extra zwaar werk en emotionele druk hoeven te ervaren”.