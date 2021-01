20 jaar cel voor uit Surinaamse gevangenis ontsnapte hitman

De 38-jarige Gerel Palm, die in maart 2017 uit de gevangenis in Suriname ontvluchtte, is deze maand door de Nederlandse rechtbank bij verstek veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor een poging om twee mannen te liquideren in december 2016.

De Nederlander van Antilliaanse afkomst wordt gezien als een van de ’hitmen’ van mocromafia crimineel Ridouan Taghi. Na de liquidatiepoging op twee Antilliaanse mannen nabij het Nederlandse Noordeloos vluchtte hij en werd op 1 maart 2017 in Suriname aangehouden.

Palm werd vastgezet in de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan in Paramaribo. Hij zit nog geen twee weken vast als hij op 12 maart 2017 erin slaagt te ontsnappen.

Volgens Panorama zou een juridisch medewerker de gevangenis gewapend zijn binnengekomen, wat in Suriname soms toegestaan is. Daarop heeft hij het vuurwapen op de wc gedeponeerd waar Gerel Palm – die ineens ook nodig naar het toilet moest – het weer heeft opgepikt.

Vervolgens wist hij de wachtcommandant te ontwapenen en weg te rennen naar een gereedstaande vluchtauto. Sindsdien is nooit meer iets van Palm vernomen. Het Nederlandse OM stelde zelfs een beloning van 30.000 euro beschikbaar voor concrete aanwijzingen die zouden kunnen leiden tot zijn aanhouding.

Palm is nog steeds voortvluchtig en geldt als vuurwapengevaarlijk. Hij staat al een tijdje op de Nederlandse Nationale Opsporingslijst.