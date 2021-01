Controle aanvraag dispensatie via COVID-19 website

Het COVID-19 coördinatieteam van het Korps Politie Suriname heeft in samenwerking met het Directoraat Nationale Veiligheid bekend gemaakt dat vanaf deze week, het bestand met identiteit (id) nummers van personen aan wie dispensatie voor de lockdown is verleend online toegankelijk zal zijn.

De aanvragers kunnen via de COVID-19 website nagaan of zij de dispensatie hebben ontvangen. Dit kan met behulp van de ‘crtl+F’ functie. In het zoek venstertje de naam of het id nummer invullen en vervolgens op enter drukken. Indien dispensatie is verleend aan de aanvrager met het id nummer of de naam in het zoekvenster, komt deze na de gepleegde zoek-inspanning tevoorschijn.

De goedkeuring wordt onder voorbehoud verleend. Als op termijn blijkt dat de dispensatie niet noodzakelijk is, zal die worden ingetrokken. Indien een aanvraag niet is gehonoreerd, wordt die aanvrager telefonisch geïnformeerd.