19-jarige drugsgebruiker mishandelt eigen tante

De Surinaamse politie heeft een 19-jarige drugsgebruikende jongeman aangehouden, voor mishandeling van zijn eigen tante. Na een woordenwisseling met de vrouw bracht het neefje haar enkele vuistslagen toe, meldt het Korps Politie Suriname.

De vrouw deed op donderdag 21 januari aangifte tegen haar neefje S.R. Zij verklaarde dat ze hem vanaf zijn 16e jaar heeft opgevangen. Dit nadat hij voor druggerelateerde zaken in aanraking was gekomen met de politie. Daarnaast is hij drugsgebruiker en onhandelbaar.

De tante die van beroep plantenverkoopster is, heeft vaker klachten van bedreiging doorgegeven aan de politie, maar nooit aangifte gedaan. De aangeefster heeft haar neefje S.R. vaker betrokken bij haar verkoopactiviteiten, om hem af te leiden en bezig te houden, zodat hij zijn eigen geld kon verdienen.

Op 21 januari raakten zij en haar neefje onderweg naar hun verkooplocatie in een woordenwisseling. Uit boosheid pakte S.R. een lege krat, die in de auto was en gooide die op de planten van zijn tante. Zij bracht haar voertuig tot stilstand, waarna S.R. uitstapte.

Een poging om hem tegen te houden, resulteerde in een paar vuistslagen die zij moest incasseren. Ook bedreigde hij haar met de dood.

Nadat de vrouw aangifte deed werd de verdachte opgespoord en in de nabije omgeving aangehouden, waarna hij ter voorgeleiding werd overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is S.R. in verzekering gesteld meldt de politie.