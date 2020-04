OM verhoogt beloning voor gouden tip over uit Suriname gevluchte huurmoordenaar

Justitie in Nederland heeft de beloning voor de gouden tip die leidt naar de verblijfplaats van Gerel Palm, verdubbeld van 15.000 naar 30.000 euro. De Antilliaanse Nederlander Palm staat sinds juni 2017 op de Nationale Opsporingslijst en was voor het laatst in Suriname waar hij uit de gevangenis ontsnapte.

Volgens de NOS wordt Palm in verband gebracht met de criminele groep rond Ridouan Taghi en wordt verdacht van liquidaties. Ook lijkt hij nauw contact te hebben gehad met Feno D., een van de verdachten in het proces tegen leden van motorclub Caloh Wagoh.

Het Nederlandse blad Panorama meldt dat Palm op 1 maart 2017 in Suriname werd aangehouden en vastgezet in de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan in Paramaribo. Hij zit nog geen twee weken vast als hij erin slaagt te ontsnappen.

Panaroma schrijft hierover dat ze van een tipgever te weten is gekomen hoe dat gegaan is: een juridisch medewerker is de gevangenis gewapend binnengekomen, wat in Suriname soms toegestaan is. Daarop heeft hij het vuurwapen op de wc gedeponeerd waar Gerel Palm – die ineens ook nodig naar het toilet moest – het weer heeft opgepikt. Vervolgens wist hij de wachtcommandant te ontwapenen en weg te rennen naar een gereedstaande vluchtauto.

De tipgever schrijft Panorama dat Palm nooit zijn best deed om zich te verbergen in Suriname. Hij ging uit, hij danste hij feestte. Hij kreeg hulp van mensen die hem wel ‘een nieuwe kans’ wilden geven na een lange periode van detentie in Nederland.

Dinsdagavond werd in Opsporing Verzocht bekendgemaakt dat het Openbaar Ministerie 30.000 euro uitlooft voor de gouden tip die kan leiden naar de verblijfplaats van Palm.

De politie in Rotterdam heeft inmiddels zeven tips gekregen meldt De Telegraaf.