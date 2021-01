Vandaag weer COVID-19 persconferentie Surinaamse overheid

In Suriname is er vandaag, zaterdag 23 januari, weer een COVID-19 persconferentie van de Surinaamse overheid. Deze vindt om 14.30u plaats en wordt gehouden in de Congreshal te Paramaribo. Dat heeft de Communicatie Dienst Suriname vrijdagavond laten weten.

Tijdens deze persconferentie zullen de COVID-19 cijfers in Suriname besproken worden. De vorige keer werden de corona maatregelen met een week verlengd. De verwachting is dat er een evaluatie plaats vindt van de huidige cijfers en die van de afgelopen week.

Uit de laatste update van vrijdagavond 22 januari blijkt dat er in de eerste maand van januari al 27 mensen overleden zijn aan de gevolgen van het gevreesde virus. De afgelopen 24 uur zijn weer 65 mensen positief getest op COVID-19. dat is minder dan donderdag toen er 97 nieuwe gevallen waren: