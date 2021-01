53-jarige militair schiet zichzelf door het hoofd

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de militair Robert A. (53) zelfmoord gepleegd in Paramaribo-Noord. De man heeft zichzelf door het hoofd geschoten met zijn dienstwapen.

De militair, die ingedeeld is bij het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) in Suriname, was aan het werk toen hij deed dit. Het motief is vooralsnog onbekend.

De politie van Geyersvlijt werd over het geval gealarmeerd en ging voor onderzoek op het adres. De officiële dood werd vastgesteld door een arts, waarna het lijk werd afgevoerd.

De Surinaamse Militaire Politie heeft de zaak in verder onderzoek.