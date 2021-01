Auto met gestolen goederen achtergelaten na achtervolging

De politie in Suriname heeft vrijdagmiddag deze auto na een achtervolging in beslag genomen. In het voertuig werden diverse gestolen spullen aangetroffen. Één verdachte is daarbij aangehouden.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de politie het voertuig met daarin vier verdachten had gelokaliseerd te Pontbuiten. Toen de bestuurder door had dat ze werden achtervolgd, reed hij hard weg door de straten in Pontbuiten.

Op de hoek van de Jacquelina- en Henriëtteweg brachten agenten het voertuig tot stilstand. De verdachten vluchtten te voet verder en gingen richting Kweeklustweg. Een van de mannen werd ter plaatse gearresteerd door agenten van post Latour. Het gebied werd daarna door de verschillende eenheden uitgekamd, echter zonder resultaat.

Het voertuig dat werd achtergelaten, bleek gestolen spullen te bevatten en werd in beslag genomen. De Surinaamse politie werkt aan de aanhouding van de andere verdachten die voortvluchtig zijn.

Een agent die in een onopvallend politievoertuig reed, kwam in een flinke kuil met water terecht waardoor de achterbumper van het voertuig eraf viel: