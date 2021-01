Net geplaatste paaltjes langs Wulfinghstraat alweer weggehaald

Nauwelijks een dag nadat aan de Monseigneur Wulfinghstraat in Suriname paaltjes langs de weg waren geplaatst, zijn deze voor een deel aan één kant van de straat weer verwijderd. Dit na klachten van ondermeer het personeel van het gerechtsgebouw, dat in die straat is gevestigd.

Eerder deed ook een boze Surinaamse advocaat haar beklag op Facebook. De vrouw was niet te spreken over het plaatsen van de paaltjes, omdat er daarna nog minder parkeergelegenheid was voor bezoekers aan het gerechtsgebouw.

Ze gaf aan dat er voor het aanleggen van de paaltjes al weinig parkeerplek was voor bezoekers. Deze parkeren hun auto daarom langs de kant van de weg. Door het aanleggen van de paaltjes was dat niet meer mogelijk.

De paaltjes zijn aan één kant van een deel van de weg verwijderd, zoals te zien is op bovenstaande foto die vanmorgen gemaakt is.