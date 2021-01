Niet iedereen blij met paaltjes bij nieuwe inrichting Wulfinghstraat

Het ministerie van Openbare Werken in Suriname is momenteel bezig met aanpassingen aan de Monseigneur Wulfinghstraat in Paramaribo. De straat wordt vanaf maandag 25 januari eenrichtingsverkeer en zal alleen toegankelijk zijn vanuit de Henck Aaronstraat. Ook worden er paaltjes langs de weg geplaatst (foto) en daar is niet iedereen blij mee.

Een bekende Surinaamse advocaat is niet te spreken over de plaatsing van de paaltjes. In de Mgr. Wulfinghstraat zijn het Kantongerecht Strafzaken, het Hof van Justitie en het Kabinet Rechter Commissaris gevestigd. Parkeren is daar een ramp, dus parkeren bezoekers aan de kant langs de weg. Door het plaatsen van paaltjes wordt dit onmogelijk zegt ze.

“Echt moe wordt je in dit land van de stomme ad hoc maatregelen, die onnadenkend en zonder dringende noodzaak worden genomen. Ga illegale parkeerwachters aanpakken die inbreken in de auto. Ga parkeerruimte optie eerst na. Ik gebruik niet vaak scheldwoorden op FB maar dit is echt f*ck f*ck f*ck” aldus de boze advocaat die duidelijk niet te spreken is over het plaatsen van de paaltjes.

Naast deze drukte door het gerechtsgebouw, is het voor en na school altijd heel druk in de Mgr. Wulfinghstraat en sprake van flinke filevorming. Dit vanwege de concentratie van scholen in de straat. Het ministerie geeft aan dat er aan de oostelijke zijde van de Wulfinghstraat, nabij de Elisabethschool, parkeervakken op de openbare weg zullen worden aangebracht ten behoeve van kort parkeren.

Gehoopt wordt dat de nieuwe inrichting van de straat, deze chaos bij scholen gaat aanpakken.

De onlangs geplaatste paaltjes