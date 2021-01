Weer 2 coronadoden, aantal overleden patiënten stijgt naar 148

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur weer twee patiënten overleden aan de gevolgen van besmetting met het gevreesde coronavirus. Het totaal aantal overledenen sinds de eerste corona besmetting in Suriname bedraagt nu 148.

Dat blijkt vrijdagavond 22 januari uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

In het afgelopen etmaal zijn er 65 nieuwe gevallen genoteerd. Een dag eerder was dat 97. Er is in totaal 338 getest. De meeste besmettingen zijn in Paramaribo (30) gevold door Wanica (18).

85 mensen zijn genezen waardoor het aantal actieve gevallen op dit moment 705 bedraagt.