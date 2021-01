Hoofdkapitein Klaaskreek en twee kompanen aangehouden voor overval goudconcessie

De hoofdkapitein van het dorp Klaaskreek en twee van zijn kompanen zijn aangehouden voor het plegen van een gewapende overval op een goudconcessie in het Bewojo gebied. De verdachten zijn aangehouden door manschappen van het Regio Bijstandsteam Paramaribo en Recherche Regio Midden.

De politie heeft bij de aanhouding van de verdachten te Klaaskreek vier jachtgeweren aangetroffen en in beslag genomen. De beroving is afgelopen december gepleegd door een groep van vijftien rovers. De verdachten maakten een hoeveelheid ruw goud buitgemaakt. Vijf van de criminelen waren gewapend met jachtgeweren en vuistvuurwapens.

Sinds na de beroving bestond het vermoeden dat de hoofdkapitein ermee betrokken zou zijn. Hij zou een afspraak met de overvallen concessionaris hebben, dat deze 10 procent van zijn winst zou afstaan aan het dorp. De ondernemer zou zich echter niet aan de afspraak hebben gehouden. De kapitein zou op zijn beurt toen opdracht hebben gegeven aan de groep om de goudconcessie te overvallen.

De twee kompanen hebben tegenover de politie verklaard dat zij de beroving in opdracht van de hoofdkapitein hebben gepleegd. De hoofdkapitein wenste geen verklaring af te leggen. Na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname is het drietal in verzekering gesteld.