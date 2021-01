Vliegverbod Nederland: alleen repatriëringsvluchten van SLM op Mid-Atlantische route

De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) heeft vrijdag bekend gemaakt dat tot nader order alle vluchten op de zondag vanuit Paramaribo naar Amsterdam, als repatriëringsvluchten zullen worden uitgevoerd.

Passagiers zullen niet slechts in het bezit moeten zijn van een negatieve PCR-test uitslag (niet ouder dan 72 uur voor aankomst) maar zullen tegen betaling ook een antigeen snel-test moeten laten uitvoeren op de luchthaven. Verder dienen passagiers ook in het bezit te zijn van een gezondheidsverklaring.

Ook vluchten vanuit Amsterdam zullen als repatriëring worden uitgevoerd. Passagiers moeten beschikken over de benodigde toestemming van de autoriteiten in Suriname.

Voor nadere informatie kunnen passagiers contact opnemen met hun reisburo of met Surinam Airways via callcenter@flyslm.com of via het mobielnummer +5978535089. Verder kunnen passgiers ook via Facebook messenger contact maken met Surinam Airways.

Het Surinam Airways passageverkoopkantoor zal op zaterdag 23 januari 2021 speciaal open zijn van 08:00 – 14:00 uur. Surinam Airways heeft verder aangegeven dat de aanvang van de incheck voor de vlucht van zondag 24 januari 2021 gesteld is op 13:00 uur ‘s middags.

De KLM liet donderdag al weten dat alle passagiers vluchten van en naar Suriname per zaterdag 23 januari 2021 zijn opgeschort: