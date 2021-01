De afdeling Natuurbeheer van het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer in Suriname heeft maandag in de Districtszaal een presentatie gehouden voor diverse stakeholders in het district Nickerie.

Het beheer en management van het Bigi Pan-gebied was de rode draad door de presentatie gevolg door een discussie.

De districtscommissaris, delen van de Bestuursdienst, DNA-leden, DR en RR- vertegenwoordigers deelden hun zienswijze met de inleiders van Natuurbeheer.