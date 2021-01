Gezamenlijke maritieme training Suriname en Amerika

Suriname heeft regionale en internationale partners op het gebied van defensie en veiligheid. De Verenigde Staten Amerika is één van de partners met wie de samenwerking wordt geintensiveerd. Onlangs heeft het land ook een bezoek gehad van Admiraal Craig Faller, waarbij er duidelijke lijnen zijn uitgezet met betrekking tot een effectieve samenwerking. Op zaterdag 16 januari is er een gezamenlijke oefening ‘PASSEX’ geweest tussen Suriname en de VS.

Het Amerikaanse marineschip James E. Williams heeft de Surinaamse vaarwateren aangedaan. Vanuit de Surinaamse zijde heeft het kustwachtschip P102 DYAMANTI bemand door mannen van de Kustwacht en de Marine geparticipeerd aan de collectieve training. De oefening heeft plaatsgevonden op 20 zeemijlen (ongeveer 36 km) voor de kust van Nickerie.

In een vraaggesprek met de Communicatie Dienst Suriname geeft Luitenant Kolonel Werner Kioe A Sen aan dat de oefening tussen beide landen als doel had om de interoperabiliteit tussen vaartuigen te beoefenen voor toekomstige tactische en onvoorziene operaties. Er werd in formatie gevaren en onderling (bridge tot bridge) gecommuniceerd. Op diplomatiek niveau wordt er verder gesproken om de samenwerking verder te versterken. “Wij hebben na lange tijd weer een oefening gedraaid met de Amerikanen”, aldus de hooggeplaatste militair.

Tijdens de ontmoeting tussen de minister van Defensie, Krishnakoemarie Mathoera en admiraal Craig Faller zijn er overeenkomsten die al getekend waren verder geïmplementeerd, waaronder de Maritieme Overeenkomst tussen Suriname en Amerika. Ook zal er meer inhoud en uitvoering gegeven worden aan concrete acties en plannen om daadwerkelijk de veiligheid op een hoger niveau te brengen.

Verder zijn enkele nieuwe overeenkomsten aangeboden op het gebied van informatie-uitwisseling en Suriname zal ondersteuning krijgen van Amerika voor wat betreft een Vessel monitoringsprogramma om de illegale visserij te bestrijden.