VIDEO: Vrouw valt op straat en auto’s rijden gewoon door

Een opmerkelijk voorval in het verkeer op dinsdag 19 januari aan de J.A. Pengelstraat, nabij drukkerij SuriGraphics. Een persoon die rond 10.30u langs de weg liep rende plotseling de straat op en viel midden op het wegdek neer. Een auto kon nog op tijd stoppen en je zou denken dat deze bestuurder even de tijd zou nemen om te kijken wat er precies aan de hand is.

Niets is minder waar, want de bestuurder in kwestie reed even naar achter om vervolgens om de persoon heen te rijden en de weg te vervolgen. Ook meerdere auto’s reden om de persoon heen, alsof er een object op de weg lag.

Zelfs mensen die aan het oversteken waren bekommerden zich niet om de gevallen persoon.

Gelukkig was niet iedereen zo asociaal, want uiteindelijk stopte een auto en liep iemand naar de persoon om te kijken wat er aan de hand was.