Een arrestant die voor oplichting opgesloten is in een cellenhuis in Paramaribo heeft maandag chloor ingenomen. Het gaat om een kleine hoeveelheid die hij heeft gedronken.

De overige arrestanten ontdekten dat de man chloor had ingenomen en riepen de politieagenten om hulp. De wetsdienaren van Suriname gaven hem melk om te drinken en hij braakte de chloor uit.

Nadat de arrestant gebraakt had, ging het beter met hem. Het is vooralsnog onbekend waarom hij chloor heeft ingenomen.