Powisi vast, verdacht van poging tot moord

De 37-jarige Rinaldo Mussendijk alias ‘Powisi’, die vrijdagavond na een achtervolging werd aangehouden, wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan onder andere poging moord en het negeren van het ambtelijk bevel. Dat heeft het Korps Politie Suriname maandag laten weten.

Wetsdienaren die vrijdag bezig waren met surveillance werkzaamheden merkten omstreeks 21.30 uur aan de Kwattaweg ter hoogte van Bloemendaal op dat een zwart gelakt voertuig hun richting opreed. De politieambtenaren sommeerden de bestuurder van bedoeld voertuig te stoppen.

Deze negeerde echter het ambtelijk bevel en reed met een hoge snelheid verder. Daarbij werd een politieman bijna omver gereden.

De politie zette terstond de achtervolging in en nabij de Vijfde Rijweg raakte het voertuig van de weg, sloeg vervolgens over de kop en kwam tegen een schutting tot stilstaand. De bestuurder van de auto bleek de bekende Powisi te zijn. Hij was op de bewuste avond vergezeld van een manspersoon en een 14-jarig meisje.

Hij verklaarde aan de politie dat het minderjarig meisje zijn nichtje is. De autobestuurder en de twee mede inzittenden raakten gewond en werden per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het 14-jarig meisje en de andere manspersoon mochten na medisch te zijn behandeld naar huis. Powisi werd door wetsdienaren van de Algemene Surveillance Dienst (ASD) aangehouden. De verdachte werd vervolgens overgedragen aan de politie van het bureau Munder.

Hij is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld, meldt de Surinaamse politie.