Uitbetaling personeel hoofdstembureau Paramaribo Noord-Oost deze week

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost hebben zojuist bekend gemaakt dat de uitbetaling van verkiezingsgelden, bestemd voor het verkiezingspersoneel ressorterende onder het Hoofdstembureau van Paramaribo Noord-Oost, deze week zal plaatsvinden.

De twee organisaties hebben middels een gezamenlijke bekendmaking aangegeven dat zij het ten zeerste betreuren dat de uitbetaling vanwege diefstal bij het Districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost, geen voortgang heeft gehad op woensdag 13 januari j.l.

“Het mag echter nimmer zo zijn dat het verkiezingspersoneel de dupe wordt van dit onmaatschappelijk gedrag. Met het volste vertrouwen dat de politie spoedig meer klaarheid zal brengen in deze zaak is in samenspraak met het ministerie van financién besloten om de uitbetaling toch op zeer korte termijn te laten plaatsvinden en wel op het hoofdkantoor van het ministerie van Binnenlandse Zaken” aldus de bekendmaking.

Dit zal gebeuren op:

Donderdag 21 januari 2021 van 8.00 uur tot en met 17:00 uur

Vrijdag 22 januari van 8.00 uur tot en met 17:00 uur

Zaterdag 23 januari van 9:00 uur tot en met 17:00 uur

Zondag 24 januari van 9:00 uur tot en met 17:00 uur

Belanghebbenden kunnen zich op voornoemde dagen met uw legitimatiebewijs aanmelden op de financiéle afdeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Wilhelminastraat #3.