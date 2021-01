Bromfietster zwaargewond na aanrijding met afslaande auto

Een vrouw op een bromfiets is vanmorgen zwaargewond geraakt, na een aanrijding met een afslaande auto. De bromfietster reed rond 07.00u over de Indira Gandhwiweg, komende uit de richting Latour en gaande richting Lelydorp toen het verkeersongeval plaatsvond.

Een automobilist, die vanuit de tegenovergestelde richting kwam, wilde rechts afslaan in de Groot Blijdenshoopweg, een zijstraat van de Indira Gandhiweg in Suriname. Vermoedelijk zag deze de bromfietster, die op dat moment rechtdorgaand verkeer was met voorrang, over het hoofd.

De vrouw knalde met haar bromfiets tegen de auto en kwam lelijk ten val. Ze werd zwaargewond door een ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis.

De Surinaamse politie was snel ter plekke en heeft de zaak in onderzoek.