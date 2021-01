Boek ‘Waarom? Daarom!’ van Roué Verveer passeert 25.000 verkochte exemplaren

Het boek Waarom? Daarom! van cabaretier Roué Verveer is onlangs de grens van 25.000 verkochte exemplaren gepasseerd. Het boek dat verscheen in 2015, beleeft nu zijn 17e druk en is te koop via roueverveer.nl.

In dit opvoedboek met een knipoog vergelijkt Verveer zijn strenge opvoeding in het Suriname van de jaren tachtig met de manier waarop hij zijn twee zonen opvoedt – Amsterdam jaren tien – en wat hij om zich heen ziet.

Niet gehinderd door enige wetenschappelijke kennis van zaken, schrijft hij even geestig als bevlogen over Surinaamse ‘je gaat doen wat ik zeg‘-ouders en Nederlandse ‘wil je broccoli of spinazie‘-ouders.

Verveer (1972) is cabaretier (Comedytrain, Fresh Wagon, Caribbean Combo) en acteur. Eind vorig jaar kwam ook zijn tweede boek uit getiteld ‘Gelukkig zijn is geen kwestie van geluk hebben’.