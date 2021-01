Onderwijsminister garandeert deskundige voortgang onderwijs

Vanwege de ongewijzigde COVID-19-maatregelen in Suriname blijven de scholen langer gesloten. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur stelt ouders echter gerust over de voortgang van het onderwijs. In een televisietoespraak zegt zij dat er een krachtige aanpak en werkbeleid is ontwikkeld. De overgang van het oude naar het nieuwe systeem zal op deskundige wijze plaatsvinden. Het Surinaamse ministerie zal er tegelijkertijd voor zorgen dat de vertragingen vanwege COVID-19 worden opgevangen.

De bewindsvrouw begint haar toespraak tot ouders en/of verzorgers als volgt: “Toen ik op 16 juli vorig jaar deze prachtige taak op mijn schouders nam en daarmee de verantwoordelijkheid voor de scholing, opleiding, training en gedeelde opvoeding van meer dan 150.000 jonge Surinamers, heb ik dat ervaren als de mooiste eer die ooit aan mij is toevertrouwd. En laat mij u recht in de ogen aankijken en verklaren dat ik deze prachtige taak ook met succes zal volbrengen.”

“Hoe zie ik dat? Ik ben zelf een ouder, een moeder en een hele trotse grootmoeder en heb onderwijs ook bij onze kinderen als een van de belangrijkste hulpmiddelen gezien en ingezet om onze kinderen een goede toekomst te laten opbouwen, maar dat wil ik ook voor alle kinderen hebben: een fantastische toekomst en voor jullie ouders dat jullie trots kunnen zijn op de resultaten welke de kinderen de komende jaren kunnen bereiken. Gelukkig heb ik een groot team dat samen met mij werkt; dat zijn de hardwerken leerkrachten, docenten, schoolleiders en de staf van mijn ministerie.

Hoe pakken wij de uitdagingen aan? We hebben met twee grote uitdagingen te maken. 1. Ons onderwijssysteem en dat moet dringend worden vernieuwd, want we lopen achter op de onderwijsaanpak in de wereld en ook in onze regio. De vernieuwing van ons onderwijs is dus onze belangrijkste taak. De tweede uitdaging, welke wij ook moeten overbruggen, is de COVID-19-pandemie. Afgezien van de risico’s welke dit virus heeft voor onze volksgezondheid en de gezondheid van onze kinderen, vertraagt het ons onderwijsproces.

Vele van u maken zich vooral zorgen over de voortgang van het onderwijs voor uw kinderen en u wilt dat zij geen achterstand mogen oplopen in hun ontwikkeling. Laat mij u geruststellen: we hebben een krachtig beleid en werkaanpak ontwikkeld, waarin wij beide uitdagingen de komende jaren zullen overbruggen en overwinnen. Ik wil jullie allen de garantie geven dat de kinderen op enthousiaste en deskundige wijze de wisseling van het oude onderwijssysteem naar het nieuwe zullen doorlopen en dat wij tegelijkertijd ervoor zullen zorgen dat de COVID-vertragingen worden opgevangen.

Wij zullen u binnenkort in een reeks van informatie-uitzendingen stap voor stap laten zien hoe de onderwijsvernieuwing eruit gaat zien. Wij zullen u laten zien hoe de nieuwe manier van toetsen werkt. Wij zullen u voorbeelden van lesmomenten laten zien en we zullen ook stilstaan bij de nieuwe wijze van overgaan van het ene leerjaar naar het volgende leerjaar. Wij weten u te bereiken waar u ook zit en wij weten dat niet iedereen een computer of laptop heeft. Wij weten ook dat nog niet iedereen elektriciteit heeft. Wij hebben alles in kaart gebracht en wij zullen u bereiken. Dank aan alle leerkrachten en docenten, die ook nu de scholen gesloten zijn, elke dag met ons samenwerken. Vol vertrouwen gaan we verder. Dank u.”