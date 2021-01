Verdachte aangehouden in zaak gestolen SRD 500.000 bij commissariaat

In de zaak waarbij er een half miljoen SRD werd gestolen uit het kantoor van het Commissariaat Paramaribo-Noordoost, is een verdachte aangehouden. Dat meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws vandaag. Het politieonderzoek is nog gaande.

De diefstal werd woensdag ontdekt. Inbrekers zouden het groot bedrag gestolen hebben uit de kluis op het commissariaat Paramaribo-Noordoost. Het vermoeden bestaat dat het gaat om een ‘inside job’ zei minister Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) in Suriname.

De gestolen SRD 500.000 zou de volgende dag gebruikt worden om colporteurs, die bij de verkiezingen van 25 mei vorig jaar hebben gewerkt, te betalen. In een bekendmaking vanuit het commissariaat Paramaribo-Noordoost maakte de districtscommissaris bekend dat de uitbetaling van het verkiezingspersoneel tot nader order is uitgesteld.

Dit tot grote ontevredenheid van de colporteurs die al lang op hun geld wachten. Ze gingen te rade bij vicepresident Brunswijk die ter plekke telefonisch contact hierover opnam met de minister van BiZa. Donderdag beloofde minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning dat de mensen uitbetaald zullen worden. Zij mogen volgens hem niet worden gedupeerd.