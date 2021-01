Door kogel geraakte rover vermoedelijk doodgebloed

De man die op nieuwjaarsdag dood werd gevonden op een perceel aan de Leliendaalweg te Ephraimzegen, is de 39-jarige Petrick Apai. Hij is een bekende van de politie en heeft een lang strafblad.

Zo was Apai in 2006 met twee anderen betrokken bij een beroving gepleegd in een woning aan De Nieuwe Grondweg. Bij de beroving bij de familie Sewmangal werd de vrouw des huizes dodelijk geraakt. Zij werd in haar onderbuik geschoten en overleefde dit niet.

Hij kreeg hiervoor een zware gevangenisstraf en was een maand terug in vrijheid gesteld. Op nieuwjaarsdag 2021 werd hij dood aangetroffen met een schot in zijn linkerbovenbeen. Het vermoeden bestaat dat hij door bloedverlies is komen te overlijden. Familieleden die zich bij de politie hadden gemeld hebben het lichaam van hem positief herkend.

Apai zou betrokken zijn bij een beroving, die in de nacht van 31 december op 1 januari op de hoek van de Ephraimzegen- en Mahadewweg plaatsvond. Het vermoeden bestaat dat hij tijdens het vluchten na de beroving door een verdwaalde kogel uit het vuurwapen van zijn kompaan is geraakt: