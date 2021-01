Op perceel aangetroffen lijk met schotwond mogelijk van rover

De man die op nieuwjaarsdag dood werd gevonden op een perceel aan de Leliendaalweg te Ephraimzegen, heeft mogelijk iets te maken met een beroving die in de nacht van 31 december op 1 januari op de hoek van de Ephraimzegen- en Mahadewweg plaatsvond. Er wordt rekening ermee gehouden dat de man, die geraakt is door een kogel, een van de roofverdachten is.

In die ochtend van nieuwjaarsdag hebben twee verdachten middels dreiging met een vuurwapen, een halsketting van een man op bovengenoemde hoek buitgemaakt. Na de beroving vluchtten de rovers te voet via de Leliendaalweg. De verdachten werden achterna gezeten door het slachtoffer en een groep mannen.

Tijdens het vluchten hebben de verdachten schoten gelost in richting van de groep, waarbij de benadeelde een schotwond heeft opgelopen. Hij verkeert buiten levensgevaar.

Uren later werd het ontzielde lichaam van een man gekleed in het zwart, op een perceel met een in aanbouw zijnde woning op de kruising van de Leliendaalweg en de Bellevuestraat in Suriname aangetroffen. Het lijk had vermoedelijk een schotwond in het linker bovenbeen. Ook waren bloedsporen zichtbaar, vanuit de richting waar de man het perceel zou zijn op gelopen.

Het vermoeden bestaat sterk dat het om een van de verdachten gaat, die betrokken zou zijn geweest bij de beroving op de kruising van de Mahadew- en Ephraimzegenweg. De man is waarschijnlijk tijdens het vluchten door een verdwaalde kogel uit het vuurwapen van zijn kompaan geraakt.

Zijn ontzielde lichaam is voor obductie in beslag genomen door de Surinaamse politie. De afdeling Kapitale Delicten heeft de zaak verder in onderzoek.