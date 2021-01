Politieagent schiet op mannen na incidentje over afsteken vuurwerk door hun neefje

Het afsteken van vuurwerk op oudjaarsdag door een jongetje, is op nieuwjaarsdag geëscaleerd en heeft geleidt tot een schietpartij. Daarbij werden twee mannen aan de Frederikshoopweg in Suriname beschoten door een politieagent. Deze agent was vrijdag op bezoek bij een bevriende douanier, die donderdag een jongetje zou hebben aangesproken over het schieten van vuurwerk voor zijn woning.

Vrijdagochtend kwam de oom van het jongetje, die een overbuurman is van de douanier, verhaal halen over het incidentje met het vuurwerk. Wat er toen gebeurde is niet heel duidelijk, maar de zaak escaleerde en de aanwezig politieagent schoot de boze buurman in zijn linkeronderbeen.

De broer van de buurman rende vervolgens met een kapmes naar de woning van de douanier om zijn jongere broer te helpen. Hij werd in beide benen geschoten meldt de Surinaamse krant de Ware Tijd (dWT). Volgens de krant begonnen buurtbewoners en familieleden zich met de zaak te bemoeien, waarna de agent versterking opriep.

Vier politiewagens kwamen ter plekke zoals in de video hieronder te zien is en de twee mannen werden met twee ambulances afgevoerd. De zaak is in onderzoek bij de Surinaamse politie.