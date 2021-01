‘Surinaamse ex-minister betrokken bij aanrijding met EBS stroompaal’

Deze auto raakte op nieuwjaarsdag zwaar beschadigd nadat de bestuurder tegen een stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) knalde. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het zou gaan om een auto van een Surinaamse ex-minister.

Het eenzijdig ongeval gebeurde vrijdag rond 14.00u aan de Javaweg te Reeberg project. De bestuurder zou vanuit Santigron zijn gekomen. Hij verklaarde dat hij moest uitwijken voor een andere auto en zijn auto richting de berm stuurde.

Hij raakte daarbij een stroompaal die in tweeën brak en eindige met zijn voertuig in de goot, zoals op de foto te zien is. Niemand raakte gewond bij het ongeval.

De buurt was enige tijd verstoken van elektriciteit. Monteurs van de EBS moesten eraan te pas komen om de schade te repareren.