De politie in Suriname heeft zojuist twee mannen neergeschoten aan de Frederikshoopweg. Volgens de eerste berichten zou een agent aangevallen zijn door enkele mannen, waarna er werd geschoten.

Omstanders beweren echter dat er geen reden was tot schieten. Ook zouden er geen waarschuwingsschoten zijn gelost. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. De politie is ter plaatse bezig met het onderzoek.

Twee ambulances werden ingeschakeld om de gewonden af te voeren. Straks meer.