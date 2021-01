VIDEO: Poging tot brandstichting woning te Munder

In Munder is vannacht kort voor 04.00u een poging gedaan om brand te stichten bij een hoogbouwwoning aan de Napelstraat. Een molotovcocktail is gegooid op de bovenverdieping die in aanbouw is, waarna er brand uitbrak.

De huisbewoners schrokken hevig en schakelden meteen de politie in. Na de melding dirigeerde de politie als de brandweer naar het adres. De huisbewoners wisten erger te voorkomen door voor aankomst van de brandweer het vuur te doven. Over de schade is nog niets bekend.

Naar Waterkant verneemt heeft de brandstichting te maken met de dodelijke steekpartij van donderdagavond op de hoek van de Brussel- en Romestraat. De politie in Suriname heeft de zaak in onderzoek.

Hieronder een video van de situatie.

