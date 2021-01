Lobi BBQ Den Haag: Barbecue afhalen of laten bezorgen dit weekend

Geen zin om te koken dit weekend, maar wil je toch lekker eten, check dan Lobi BBQ in Den Haag. Een Caribische keuken waarbij de specerijen van de Surinaamse keuken worden gepresenteerd met vlees dat vers van de barbecue komt!

Lobi BBQ timmert al jaren aan de weg en is in Rotterdam reeds een begrip. De Rotterdamse vestiging is gesloten tot en met 20 januari in verband met verbouwing, maar Den Haag is dit weekend gewoon open.

Naast diverse soorten (halal) barbecue vlees, kun je side gerechten zoals bami, nasi maar ook cheese fries erbij bestellen zoals hieronder in het menu te zien is.

Bestellingen kun je telefonisch doorgeven op 06 41 23 71 03 of via de site www.lobibbq.nl. Tijden zijn van 16:00 tot 22:00 en het adres is Laan van Haamstede 21 in Den Haag (Ypenburg).