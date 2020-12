De Surinaamse Chinese jongeren vereniging heeft met het oog op de beheersing van het coronavirus in Suriname, besloten om 7.500 mond- en neus bedekkingen te schenken aan het ministerie van Openbare Werken (OW).

Volgens OW-minister Riad Nurmohamed zal dit goed gebruikt worden voor met name de dependances van het ministerie in de districten en de onderhoudsmedewerkers, die in het veld werken.