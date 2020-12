Vee stalweide Europolder-Noord zorgt voor overlast omliggende rijstarealen

Rijstverbouwers van Europolder-Noord serie 3 t/m 11 in Nickerie ondervinden last van loslopende vee uit de stalweide van die omgeving. Door gaten in de omheining lukt het deze koeien om over het kanaal de rijstarealen te bereiken met alle gevolgen van dien.

Op verzoek van de rijstboeren van het gebied in Suriname heeft districtscommissaris Senrita Gobardhan zich deze week ter plaatse georiënteerd. Samen met de politie, vertegenwoordigers van LVV Regio-West en de landbouwers is er alvast een noodoplossing bedacht.

De komende dagen zullen alle gaten in de omheining worden gedicht door LVV Regio-West. Dit departement zal ook zorgen voor een structurele oplossing van het probleem.