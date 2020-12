Lockdown overtreedster tijdens aanhouding bestolen door 16-jarige recidivist

Een 31-jarige vrouw, die op woensdag 16 december als lockdown overtreedster werd overgebracht naar de hal van de Politie Academie, ontdekte de volgende dag dat er een geldbedrag in SRD, een gouden hanger en een gouden ring uit haar voertuig waren weggenomen. Volgens haar zou de 16-jarige R.B. hiervoor verantwoordelijk zijn, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De aangeefster verklaarde bij de politie dat ze haar auto langs de Kasabaholoweg liet staan, toen ze werd aangehouden. Ze gaf verder aan dat de ruit van haar portier niet helemaal dichtgaat en dat de verdachte R.B. hiervan op de hoogte is. Hij werd op zaterdag 19 december door de politie van het bureau Uitvlugt op zijn woonadres opgespoord en aangehouden.

De jeugdige verdachte R.B. gaf bij de voorgeleiding aan dat hij van¬†een afstand zag dat J.S. door de politie werd staande gehouden. De vrouw die vermoedelijk ‘Yami’ bij zich had, gooide dit bij het zien van de politie onder haar auto. Als lockdown overtreedster werd zij vervolgens meegenomen door de politie.

Volgens R.B. liep hij hierna naar het voertuig en nam alleen de ‘Yami’ onder het voertuig op en verrichtte geen andere strafbare handelingen. Blijkbaar gelooft de Surinaamse politie zijn verhaal niet, want R.B. die meermalen in aanraking is gekomen met de politie, is na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Gezien zijn jeugdige leeftijd is hij ondergebracht in het jeugdcellenhuis van Opa Doelie. De gestolen goederen zijn nog niet terecht meldt de Surinaamse politie.