Hoofd politiebureau Nickerie gesloten na corona besmetting, agenten werken vanaf parkeerplaats

Het hoofdbureau van het Korps Politie Suriname te Nieuw-Nickerie is per heden gesloten. Dit nadat officieel bekend werd dat een agent positief getest is op COVID-19.

Een inspecteur van politie zou ook in isolatie zitten omdat er sprake zou zijn van een ‘suspect case’. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de politie wel gewoon doorwerkt en wel op de parkeerplaats.

Op de foto hierboven is te zien dat de deur gebarricadeerd is met een bank er een stopbord is geplaatst. Ook is er een lint geplaatst waarmee het terrein is afgezet: