Dorpsbewoners stelen grote geldbedragen in EURO en SRD uit geparkeerd voertuig

Op zondag 13 december jl. deed een man bij politiebureau Moengo aangifte van diefstal uit zijn voertuig. Daarbij zouden grote geldbedragen in EURO en SRD zijn gestolen. Volgens verklaring van de aangever M.J. had hij zijn voertuig goed afgesloten en naast de krutu oso te Moengo Tapoe geparkeerd, alwaar er een rouwzitting was.

Op een bepaald moment kwam aan het licht dat dorpsbewoners zich schuldig hadden gemaakt aan de diefstal meldt het Korps Politie Suriname. Een familielid bracht op maandag 14 december de vermoedelijke hoofdverdachte naar het politiebureau te Moengo.

Drie kompanen meldden zich op 14 december eveneens aan bij de politie. Het viertal werd ter voorgeleiding aangehouden. Op hun aanwijzing werden er nog twee verdachten door de politie van Albina aangehouden, waarna de zaak is overgedragen aan de Recherche van Regio Oost.

De zes verdachten, van wie twee hunner jeugdigen zijn, wonen allen te Moengo. Het gaat in deze om de verdachten S.R. en K.E. (beiden 17), B.R. (22), de twee 20-jarigen P.S. en B.S. en C.B.(18).

Op de verdachten is een deel van de buit teruggevonden. Deze is hangende het onderzoek in beslag genomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn alle zes verdachten in verzekering gesteld. S.R. en K.E. zijn vanwege hun jeugdige leeftijd ingesloten in het jeugdcellenhuis te Opa Doelie meldt de politie.