Het aantal mensen in Suriname, dat besmet is geraakt met het gevreesde coronavirus, is de afgelopen 24 uur gestegen met 58. Dit na in totaal 242 testen. Het aantal actieve gevallen bedraagt momenteel 380.

Dat blijkt zaterdagavond, 2e kerstdag, uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.