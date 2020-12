VG Himmat doneert tien ziekenhuisbedden aan ’s Lands Hospitaal

Op dinsdag 21 december heeft de Vriendengroep Himmat (VG) uit Nederland in samenwerking met stichting OHM tien ziekenhuisbedden gedoneerd aan het s’ Lands Hospitaal. Deze 50 plus vriendengroep komt al 22 jaar naar Suriname en doen naast het voetballen ook aan sociale projecten. Reeds achttien containers met (medische) hulpgoederen, rollators, rolstoelen, school-sportattributen et cetera zijn verscheept.

Met dit “Goede doelen project SU” worden sociaal zwakke ouderen, kwetsbare jeugd, scholen, kindertehuizen, sportverenigingen en anderen ondersteund. Via zakelijke relaties en netwerkcontacten van VG Himmat worden hulpgoederen door de vrienden in Nederland verzameld en door Vertraco Shipping (Jan Brinckman) kosteloos verscheept. OHM coördineert de inklaring, de overheid geeft invoerrechten vrij op de spullen, Matesa stelt haar magazijn en team ter beschikking, ELTO repareert en samen met een in Suriname opgebouwd netwerk vindt via OHM en Matesa de landelijke distributie plaats.

De ziekenhuisbedden zijn met ondersteuning van Shaike’s Lights vanwege de tweede golf Covid-19 pandemie besmettingen door OHM-bestuurslid Bhagwan Gangaram Panday overhandigd aan de vertegenwoordiger van het ziekenhuis, die ze namens de medische directeur Soenita Nanan Panday-Gopising en intensivist Drs. Praveen Banwarie in ontvangst nam.