Man die politieagent beroofde en vermoordde na tweeëneenhalf jaar aangehouden

Een speciaal ingestelde unit van het Korps Politie Suriname heeft met assistentie van het Arrestatie Team (A.T.), door goed speurwerk, de 20-jarige moordverdachte J.L. aangehouden. Hij wordt ervan verdacht in de maand mei 2018 de politieman Premcharan Ravikan te hebben beroofd en vermoord. De man werd op donderdag 24 december op zijn woonadres aangehouden.

Het ontzielde lichaam van de politieambtenaar Premcharan Ravikan werd op 13 mei 2018 op het scholencomplex van de Passiebloemstraat aangetroffen. Het lichaam vertoonde een aantal steken die vermoedelijk met een scherp voorwerp waren toegebracht.

Van het slachtoffer waren onder andere weggenomen het vuistvuurwapen, geld en een zaktelefoon. Deze politieman was op 12 mei van dat jaar als vermist opgegeven.

De verdachte J.L. ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan de moord cq doodslag of een poging daartoe. Hij verklaart dat een andere manspersoon, die bij hem niet bekend is, de daad zou hebben gepleegd.

Uit de administratie is gebleken dat J.L. zich in januari 2020 schuldig heeft gemaakt aan zware mishandeling van een minderjarige, waarvoor hij veroordeeld werd. L.J. is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld meldt de politie.

Op de verdachte werden aangetroffen en in beslag genomen een groot kruisboog wapen en een gas buks: