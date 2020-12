Drie jongeren dood na eenzijdig verkeersongeval op 1ste kerstdag, bestuurder zonder rijbewijs dronken

Bij het zware eenzijdige verkeersongeval, dat afgelopen nacht in Suriname plaats vond, zijn drie jongeren om het leven gekomen. Het gaat om de 18-jarige jongeman F.P., de 18-jarige jongedame S.E. en het 14-jarig meisje S.M. De bestuurder heeft geen rijbewijs en was zeer waarschijnlijk onder invloed van alcohol.

Een vierde slachtoffer werd door een ambulance afgevoerd. De bestuurder heeft zich na het ongeval bij de politie van Santodorp aangemeld. Hij is in belang van het onderzoek aangehouden. Zijn voorgeleiding zal later plaats vinden en het is te verwachten dat hij in verzekering wordt gesteld.

Het verkeersongeval vond vannacht rond 03.00u plaats aan de Mohamed Rashied Pierkhanweg (verlengde Nieuw Weergevondenweg). De personenauto ging over de kop en belandde in de trens. Zo zag het voertuig eruit: