VIDEO: Meerdere doden bij verkeersongeval Mohamed Rashied Pierkhanweg

Triest nieuws op eerste kerstdag in Suriname. Bij een eenzijdig verkeersongeval vannacht aan de Mohamed Rashied Pierkhanweg (verlengde Nieuw Weergevondenweg) zijn er meerdere doden gevallen. Het gaat om een verkeersongeval waarbij een personenauto over de kop in de trens is beland.

Tot op het moment van schrijven hebben manschappen van het Korps Brandweer Suriname drie lijken geborgen. De verschillende politie-eenheden zijn ter plaatse bezig met het onderzoek. Zo gauw er meer informatie beschikbaar is wordt het bericht aangevuld.

Hieronder een video van de situatie:

Meerdere doden bij eenzijdig verkeersongeval Mohamed Rashied Pierkhanweg Geplaatst door Waterkant.Net op Donderdag 24 december 2020