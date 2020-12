Medische Zending raadt massale trek van en naar binnenland af

De Medische Zending (MZ) maakt zich zorgen over de hernieuwde toename van het Covid-19-positieven in Suriname. In het binnenland zijn er in de afgelopen week positieve gevallen geregistreerd voornamelijk afkomstig van de mobiele populatie in de goudvelden. Via een van de MZ-poliklinieken is een persoon werkzaam in een van de goudvelden positief bevonden. De MZ raadt massale trek van en naar het binnenland af.

De afgelopen dagen is er een epidemiologische missie geweest naar het Njoen Jacob Kondre gebied waarbij zowel van de goudvelden als van de dorpen personen, indien suspect, zijn gescreend en geswabd. De positieven zijn in de dagen voor het testen, normaal in contact geweest met anderen, en zo vele personen blootgesteld aan Covid-19-besmetting. Een toename in de mobiele alsook de stabiele populatie is bijna vanzelfsprekend, meldt de MZ.

Met de lockdown en de feestdagen in het vooruitzicht ziet de MZ ook een trek van personen richting het binnenland met alle gevaren van dien. De instelling maakt zich vooral zorgen om de isolatie en quarantaine faciliteiten die nog opgezet moeten worden in het binnenland.

MZ doet een beroep op een ieder die in de afgelopen periode in de goudvelden of omliggende dorpen verbleef en verschijnselen vertoont, om zich aan te melden op een van de poliklinieken van MZ waar zij gescreend en indien nodig, geswabd kunnen worden.