Weer dronken visser in water gevallen en verdronken

Opnieuw is in Suriname een beschonken visser in het water gevallen en in de diepte verdwenen. Volgen het Korps Politie Suriname gaat het dit keer om de vreemdeling Hayword Eyune, die als visser tevens matroos op een boot woonde. Hij viel in de late avond van dinsdag 22 december in de Suriname rivier.

De boot was bij de steiger, aan de Sir Winston Churchillweg ter hoogte van pandnummer 509, aangemeerd. De politie van het bureau Houttuin kreeg om 22.17 uur van het Command Center de melding dat een visser overboord was gevallen en in de diepte was verdwenen.

Volgens het voorlopig onderzoek is op camerabeelden te zien dat Eyune, die werkzaam was bij het visbedrijf ‘Ocean Delight’, vermoedelijk onder invloed was van alcohol en naar de boot liep. Op een gegeven moment boog hij op de steiger voorover en verloor bij die gelegenheid zijn evenwicht, waardoor H.E. in het water viel.

De visser is nog niet terecht. De zoekactie wordt voortgezet meldt de Surinaamse politie. Vorige maand kwamen ook een 19-jarige visser en een 32-jarige visser, beiden in beschonken toestand, in het water terecht waarna ze verdronken.